Zeydi başkanlığındaki Irak Hükümetinin programını incelemek üzere komisyon kuruluyor

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Irak Parlamentosunun yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte, Ali Falih Zeydi liderliğindeki kabinenin tamamlanması için siyasi grupların baskısı arttı. Başbakan Zeydi’nin Washington ziyaretinin ardından, halihazırda boş olan 9 bakanlığın akıbetinin Parlamentoda netleşmesi bekleniyor.

Irak’ta 23 bakanlıktan oluşan kabinenin 9 koltuğu, Şii, Sünni ve Kürt taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar nedeniyle hala boş tutuluyor. Bu kapsamda, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) payına düşen İmar ve İskan Bakanlığı için önerilen aday, Parlamentonun ilk oturumunda gerekli güvenoyunu alamamıştı.

Bakanlıkların boş kalmasının arkasında iki nedenin yattığı belirtiliyor. Siyasi gözlemcilere göre birinci neden partiler arası iç çekişmelerken, ikinci nedenin ABD’den gelen uyarılar olduğu ifade ediliyor. Washington yönetiminin, Irak’taki siyasi aktörlere "silahlı gruplarla bağlantılı isimlerin yönetimde yer almaması" yönünde telkinlerde bulunduğu kaydediliyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Milletvekili Sirwe Muhammed, sürece dair yaptığı açıklamada, Başbakan Ali Zeydi’nin ABD ziyareti dönüşünde Parlamentonun kabineyi tamamlamak üzere toplanacağını belirtti. Muhammed, "Şu an itibarıyla Zeydi başkanlığındaki Irak Hükümetinin bakanlık programını ve çalışma takvimini incelemek üzere bir komisyon kurulmuş durumda." bilgisini paylaştı.

Irak’ta güvenlikten sorumlu bakanlıkların "vekaleten" yönetilmesi, güvenlik bürokrasisinde ciddi bir boşluk yaratıyor.