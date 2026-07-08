Neçirvan Barzani: İtalya ile ilişkilerimizi daha stratejik bir boyuta taşıyacağız

"İtalya güvenilir bir dosttur"

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, kendisine takdim edilen "İtalya Yıldızı" nişanı töreninde yaptığı konuşmada, İtalya’nın Kürdistan Bölgesi ike ilişkilerinin yeni ve daha stratejik bir aşamaya evrildiğini vurguladı.

Bugün (8 Temmuz 2026 Çarşamba) düzenlenen törende konuşan Neçirvan Barzani, İtalya tarafından bu onura layık görülmekten gurur duyduğunu ifade ederek, "İtalya, Kürdistan Bölgesi için her zaman güvenilir bir dost olmuştur. Bu ülkenin siyasi ve diplomatik duruşuna büyük önem veriyoruz." dedi.

İtalya’nın Uluslararası Koalisyon bünyesindeki etkin rolüne dikkat çeken Neçirvan Barzani, "İtalya'nın DAİŞ'e karşı yürütülen savaşta üstlendiği rolden gurur duyuyoruz. Peşmerge güçlerine yönelik askeri eğitim ve danışmanlık desteği ile Irak kuvvetlerine verilen stratejik katkılar, terörün yenilgiye uğratılmasında ve bölge güvenliğinin tesis edilmesinde doğrudan etkili olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ayrıca, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi kapsamında yürütülen reform sürecinin, bölgenin istikrarı için kritik bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Erbil ve Roma arasındaki ilişkilerin sadece askeri alanla sınırlı kalmadığını belirten Neçirvan Barzani, ekonomi, yatırım, eğitim ve arkeoloji alanlarındaki genişleyen iş birliğine vurgu yaptı. İtalyan üniversitelerine ve arkeoloji ekiplerine, bölgedeki tarihi mirasın korunması ve bilimsel araştırmalara sağladıkları katkılar için teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi’nin tüm dini ve etnik gruplar için "güvenli bir liman" olma misyonunu sürdüreceğini ifade eden Neçirvan Barzani, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün Kürt halkının asli kimliği olduğunu ve bu değerlerin korunmasına bağlı kalacaklarını yineledi.

"İtalya Yıldızı" nişanı, İtalya ile diğer ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine üstün katkı sunan devlet adamlarına ve seçkin şahsiyetlere takdim edilmektedir.