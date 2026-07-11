Hakan Fidan'dan S-400 açıklaması: Süreç devam ediyor

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S-400'lerin satışıyla ilgili, "Müzakereler yapılıyor. Rusya da görüşmelerin bir parçası olmalı çünkü S-400 buradan satın alınıyor." dedi.

Bakan Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, son günlerde uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul eden Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredileceği iddialarına ve bölgesel gelişmelere açıklık getirdi.

S-400 sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) veya Körfez bölgesindeki başka bir ülkeye gönderilme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, konunun hükümet içinde müzakeresinin sürdüğünü belirtti.

"Bu devam eden bir süreç, hükümet içinde görüşmeler ve müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma yürütülmeli.” diyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu aşamada herhangi bir ülke, süreç veya çözüm yöntemi ismi telaffuz edemem. Ancak belirttiğim gibi, iki cumhurbaşkanı arasında bu konuda ortak bir siyasi irade var. S-400'ler Rusya'dan satın alındığı için Rusya da doğal olarak bu görüşmelerin bir parçası olmalıdır."

Hakan Fidan, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin ardından İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değindi.

Fidan, Tahran yönetimiyle kurulan bu temasın, bölgede yaşanan derin "sorunların kökenini daha iyi ve kapsamlı anlama" noktasında kendilerine önemli bir olanak sağladığını ifade etti.

Türk basınında yer alan iddialarda, Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmesi adına elindeki S-400 sistemlerini BAE veya Katar gibi bir Körfez ülkesine satacağı veya bu ülkelerde konuşlandıracağı ileri sürülmüştü.

Söz konusu iddiaların ardından Moskova'dan da bir açıklama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin geleceği ve olası yeniden satışı konusunda Ankara ile Moskova arasında resmi görüşmelerin yürütüldüğünü doğrulamıştı.