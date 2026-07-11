Axios: Katar, İran ile Umman arasındaki görüşmelere katılıyor

1 saat önce

ABD merkezli Axios haber sitesi, Katarlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi çözmek amacıyla İran ve Umman Sultanlığı arasında Maskat’ta yürütülen gizli diplomatik temaslara dahil olduğunu bildirdi.

Axios'un sürece yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre taraflar, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularda kalan orta şeridinin serbest ve güvenli deniz seyrüseferine tamamen açılmasını öngören olası bir ortak deklarasyon üzerinde müzakere yürütüyor.

İran ile Umman'ın kara sularında yer alan bu stratejik boğaz, küresel akaryakıt ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçiş güzergahı olması sebebiyle Washington ile Tahran arasındaki en kritik fay hatlarından birini oluşturuyor.

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi boğazlardan engelsiz geçiş hakkını garanti altına alsa da Tahran yönetimi, boğazdan geçişlerin tamamen ücretsiz ve serbest olduğu "savaş öncesi statüye" dönmeyi kesin bir dille reddediyor.

İran resmi haber ajansı Tesnim, 28 Şubat'ta patlak veren savaşı sonlandırmak adına arabuluculuk üstlenen Umman'ın başkenti Maskat'a İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ulaştığını duyurdu.

ABD medyası ise Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın damadı Jared Kushner'dan oluşan üst düzey bir Amerikan heyetinin, görüşmelere doğrudan veya çevrimiçi olarak katılım sağlayabileceğini aktarıyor.

Diplomatik hamleler sürerken ABD Başkanı Donald Trump, diyalog kanalının açık tutulması konusunda mutabık kalınmasına rağmen "ateşkesin sona erdiğini" ilan etmişti. Tahran'ın kendisine yönelik suikast planları yaptığına dair istihbarat raporlarına değinen Trump, orduya olası bir saldırıya karşı teyakkuz talimatı verdiğini belirterek şu sert uyarıda bulunmuştu:

"İran Hükümeti beni ortadan kaldırma tehditlerini uygulamaya kalkarsa, İran'a fırlatılmak üzere 1000 füzemiz ateşlenmeye hazır bekliyor, binlercesi de arkasından gelecek."

Washington'ın doğrudan müzakere talebini geri çeviren Tahran yönetimi, yalnızca Katar'ın arabuluculuğunu kabul ettiğini açıklamıştı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yayımladığı mesajda, "Bunun halkın talebi olduğunu" belirterek, babasının kanını yerde bırakmayacağına ve "katiller ile suçlulardan" intikam alacaklarına dair yemin etmişti. Tahran ayrıca, Washington’ı geçen ay imzalanan mutabakat zaptını ihlal etmek ve İran petrol satış lisanslarını iptal etmekle suçluyor.

Diplomatik temaslar sürerken askeri hareketlilik de devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun son iki gün içinde 6 İran kentine düzenlediği yoğun hava bombardımanlarında en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı’ndaki bu askeri tırmanış küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın, kasım ayında düzenlenecek Kongre seçimlerine hazırlanan Donald Trump yönetimi üzerinde ve Amerikalı tüketiciler nezdinde ciddi bir mali baskı oluşturduğu belirtiliyor.