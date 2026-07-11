Aydın Maruf: Bileşenlerin gururu 9. kabinenin eseridir

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Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Kürdistan Bölgesi'ndeki etnik ve dini bileşenlerin, hükümetin 9. kabinesi tarafından hayata geçirilen proje ve çalışmaları büyük bir gururla karşıladığını belirterek, bu kabinenin hizmet, diplomasi ve ortak yaşam kültürü gibi her alanda azınlıklar dosyasında büyük bir dönüm noktası yarattığını vurguladı.

Bölge Bakanı Aydın Maruf, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü (bugün) Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunarak, Kürdistan'daki farklı toplumsal katmanların hükümetin icraatlarından onur duyduğunu söyledi.

Bakan Maruf, "9. kabine tüm sektörlerde, farklı etnik ve dini gruplara ayrım gözetmeksizin, adil bir şekilde hizmet götürmüştür. Yapılan çalışmalar herkes tarafından takdirle ve saygıyla karşılanmaktadır." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin siyasi iradesinin ve aldığı kararların önemine dikkat çeken Aydın Maruf, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarihinde ilk kez doğrudan bileşenlerin işlerini takip etmek üzere özel bir bakanlık ihdas edilmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Aydın Maruf, bu adımı şu sözlerle nitelendirdi:

"Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarihinde ilk kez oluşumlardan sorumlu özel bir bakanın görevlendirilmesi, Başbakan Mesrur Barzani’nin attığı oldukça önemli ve cesur bir adımdır."

Bölge Bakanı Maruf, bu stratejik adımın, Başbakan Barzani’nin ortak yaşam ilkelerini kökleştirme ve tüm bileşenlerin haklarını koruma konusundaki geniş vizyonunun bir göstergesi olduğunu yineledi.

Maruf, bu yaklaşım sayesinde mevcut kabinede tüm tarafların tek bir takım ruhuyla hizmet projelerinin başarısı ve Kürdistan Bölgesi'nin statüsünün güçlenmesi için ortaklaşa çalıştığını sözlerine ekledi.