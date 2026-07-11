Başkonsolos Topçu: Yeni kabinenin bir an önce kurulmasını umuyoruz

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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Ankara ile Erbil arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, vatandaşa hizmet sunulması amacıyla Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni kabinesinin en kısa sürede kurulmasını temenni etti.

Başkonsolos Erman Topçu, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü (bugün) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin ve özel sektörünün Kürdistan Bölgesi’ndeki altyapı ile kalkınma projelerinde aktif rol almasının büyük bir memnuniyet ve gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki mevcut ilişkileri "iyi ve güçlü" olarak nitelendiren Topçu, Başbakan Mesrur Barzani liderliğindeki 9. kabine döneminde bu ilişkilerin çok daha ileri bir seviyeye taşındığının altını çizdi.

Erman Topçu, bu olumlu ivmenin korunmasını ve Kürdistan Bölgesi halkına daha fazla hizmet sunabilmesi için yeni hükümet kabinesinin yakın zamanda kurulmasını umduklarını dile getirdi.

Açıklamalarının devamında Başbakan Mesrur Barzani’nin yakın dönemde İstanbul’a gerçekleştirdiği resmi ziyarete değinen Başkonsolos Topçu, zirvenin yansımalarını şu sözlerle aktardı:

"Başbakan Mesrur Barzani’nin İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı, dışişleri, enerji ve savunma bakanları ile gerçekleştirdiği görüşmeler son derece olumlu ve verimli geçmiştir. Bu temaslarda, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve gelecekteki ortak iş birliklerinin derinleştirilmesi kapsamlı şekilde ele alınmıştır."

Kapsamlı ortaklığın geleceğine olan inancını vurgulayan Başkonsolos Erman Topçu, gerek Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Başkanlığı gerekse Mesrur Barzani başkanlığındaki Hükümet düzeyinde, ikili ilişkilerin her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmesini temenni etti.