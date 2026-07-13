İmralı Heyeti Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile görüşecek

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşeceği belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Mecclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İmralı Heyeti'nin 15 Temmuz Çarşamba bir araya gelmesi bekleniyor.

TBMM'de çarşamba günü Numan Kurtulmuş'un da katılacağı ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' dolayısıyla anma programları düzenlenecek.

İmralı Heyeti'nin Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin saat konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Görüşmede süreçle ilgili gelinen aşama ve çıkarılması beklenen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.