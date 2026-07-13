Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 69 milyar dinarlık mal varlığına el konuldu

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Irak Yüksek Yargı Konseyi, eski Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli ve beraberindeki şüphelilerin dahil olduğu yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında Musul’da milyarlarca dinar değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yargı Konseyi tarafından, bugün (13 Temmuz 2026 Pazartesi), yapılan açıklamaya göre Musul Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Mahkemesi; kamu malını koruma ve yasa dışı edinilen servetleri dondurma kararı doğrultusunda önemli adımlar attı.

Mahkeme kararıyla, Musul’da bulunan ve toplam piyasa değeri yaklaşık 45 milyar dinar olan 9 ticari mülk ile değeri 24 milyar dinar olarak hesaplanan 3 un fabrikasına el konuldu. Ayrıca, her birinin değeri 200 bin dolar olan 7 adet yeni nakliye tırının da mühürlendiği bildirildi.

Yargı kaynakları, şüphelilerin yasa dışı yollardan elde ettikleri serveti gizlemek amacıyla söz konusu fabrika ve taşınmazları kendi çalışanlarının adına tescil ettirdiklerini deşifre etti.

Aynı soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Kürdistan Bölgesi makamlarıyla sağlanan koordinasyon neticesinde, Cumeyli davasıyla bağlantılı 375 kilogram altına el konulduğu açıklandı.