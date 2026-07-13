Mahmut Arıkan’dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Arıkan, Demirtaş ile temaslarının süreceğini belirterek, "Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.

Mahmut Arıkan, ziyaretin ardından bugün (13 Temmuz 2026) yazılı açıklama yaptı. Demirtaş ile Edirne Cezaevinde bir araya geldiklerini, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Arıkan, "Kendisiyle, ülkemizin karşı karşıya kaldığı temel siyasi ve hukuki sorunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizin içine sürüklenmek istendiği kutuplaşma ve kamplaşma iklimine karşı, diyalog zemininin her şart ve fırsatta canlı tutulması ve genişletilmesi gerektiği, adaletsizliklere son verecek geniş kapsamlı bir uzlaşı arayışının hayati değer taşıdığı konusunda ortak kanaatlere sahip olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik. Bu ülkeyi ve yarınlarımızı düşünen siyasetçiler olarak, adaleti, erdemi ve diyaloğu merkeze alan ortak paydalarımızı hızla genişletmek zorundayız. Türkiye artık günlük kısır çekişmelerden, gerilim ve çatışma dilinden yorulmuştur.

Bugün, cesur, erdemli ve çözüm odaklı yaklaşımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu açıktır. Sayın Demirtaş, ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, mahkemelerin kesinleşmiş bir hükmü olmadan yıllarca sürdürülen tutukluluklar, sadece adalete olan güveni zayıflatmakla kalmıyor, siyaset kurumuna olan güveni de zedeliyor. Son olarak, Sayın Demirtaş ile gerçekleştirdiğimiz bu insani ve siyasi temasların, karşılıklı görüş alışverişlerimizin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtmek isterim."