Trump: İran'a yönelik deniz ablukası yeniden uygulanacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı İran gemilerine ve İran'dan petrol alan müşterilere kapatma kararı alırken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak adına boğazdan geçen tüm ticari mallara %20 oranında gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

Donald Trump, bugün (13 Temmuz 2026) kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajda, Hürmüz Boğazı'nın küresel trafiğe açık kalacağını ancak İran'ın bu süreçten tamamen dışlanacağını belirtti.

Trump, Washington yönetiminin boğazda İran'a yönelik bir deniz ablukası uygulama kararı aldığını, bu doğrultuda yalnızca İran'a ait veya İran'dan mal taşıyan gemilerin boğaza giriş ve çıkışlarının engelleneceğini kaydetti.

ABD Başkanı, diğer tüm ülkelerin boğazı adil ve özgür bir şekilde kullanmaya devam edebileceğini, ancak bundan böyle ABD'de resmi olarak "Hürmüz Boğazı'nın Muhafızı" rolünü üstleneceğini vurguladı.

Adalet prensipleri gereği ABD'de üstlendiği bu askeri ve güvenlik misyonunun mali külfetinin karşılanması gerektiğini belirten Trump, yeni kararname uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan taşınan tüm emtia, kargo ve mallardan %20 oranında güvenlik payı alınacağını duyurdu.

Donald Trump, elde edilecek gelirin, dünyanın bu en gerilimli bölgesindeki seyrüsefer güvenliği maliyetlerini finanse etmek için kullanılacağını aktardı.

Kararın uygulanması ve bölgede gerekli askeri görev gücünün konuşlandırılması sürecinin derhal başlayacağını vurgulayan ABD Başkanı'nın bu hamlesi, uluslararası ticaretin kontrolü, küresel enerji hatlarının yönetimi ve İran enerji sektörüne yönelik baskının zirve noktası olarak "tarihi bir dönüm noktası" şeklinde yorumlanıyor.

Devrim Muhafızları: "Washington Küresel Enerji Arzını Tehlikeye Atıyor"

Gelişmelerin ardından İran cephesinden çok sert tepkiler yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’ın küresel enerji arz güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve doğacak tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Muhibbi, Tahran yönetiminin stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki tam egemenliğini ve yönetimini uygulamaya devam edeceğini ve hiçbir dış müdahaleye kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

Hatemu'l Enbiya Karargahı: Körfez Ülkelerine Doğrudan Tehdit

Diğer taraftan, İran Ordusu Hatemu'l Enbiya Merkezi Savunma Karargahı tarafından yapılan askeri uyarıda, İran silahlı kuvvetlerinin hiçbir koşulda ABD'nin bu su yolunun yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceği deklare edildi.

Karargah, Körfez ülkelerine de doğrudan ve açık bir tehditte bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki herhangi bir ülke, bu çatışmada ABD ile iş birliği yaparsa Tahran yönetimi bu durumu doğrudan kendisine karşı yapılmış bir savaş ilanı ve düşmanca bir eylem olarak kabul edecektir."