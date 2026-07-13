Erdoğan: NATO'da yeni dönem Ankara zirvesinde somutlaştı

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla geçtiğini belirterek, ''Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti. NATO'da yeni dönem Ankara zirvesinde somutlaştı.'' dedi.

Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirlerinde işi şansa bırakmadık. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret ve kamu düzeninin idamesi arasında hassas denge kurduk. Buna rağmen hayatı etkilenen Ankaralılara teşekkür ediyorum.''

ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin ''çok anlamlı'' olduğunu belirten Erdoğan, ''Ülkemize övgü dolu mesajlarını memnuniyetle karşıladık.'' dedi.

Ankara zirvesinin medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Ankara Zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye sahip olduğu askeri güç, diplomatik birikim ve savunma sanayii kapasitesiyle bu dönüşümün tam ortasında yer alan NATO'nun en güçlü ortaklarından biridir. NATO'da yeni dönem Ankara zirvesinde somutlaştı.'' İfadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, ''Maalesef Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen bir kesim var. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.'' diye konuştu.

''Hangi görüşten olursak olalım hepimiz bu ülkenin vatandaşız'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin herkesin ortak devleti olduğunu vurguladı.

Ülkedeki ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Üretimin yavaşlamaması için gerekli adımları atıyoruz. Kurumlar vergisi oranını yüzde 12,5'e indirdik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.''