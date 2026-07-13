Kürdistan Bölgesi Başkanı, eski Katar Emiri Şeyh Hamed’in taziye merasimine katıldı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar'ın başkenti Doha'ya giderek vefat eden Katar Eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin taziye merasimine katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Neçirvan Barzani'nin bugün (13 Temmuz 2026) öğleden sonra, bölge ve dünya ülkelerinden çok sayıda lider ve üst düzey yetkiliyle birlikte Doha'da düzenlenen resmi taziye merasiminde hazır bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani, şahsı ve Kürdistan Bölgesi adına Katar Emiri Şeyh Temim'e, ailesine ve Katar halkına en içten taziyelerini ve dayanışma mesajını sunarak, merhum emire Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Katar halkına sabır ve metanet diledi.

Neçirvan Barzani’yi, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani kabul etti. görüşmede Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye bizzat katılım göstererek acılarını paylaştığı için teşekkür ve şükranlarını sundu.

Emir Şeyh Temim, Kürdistan Bölgesi’nin Katar Devleti ile sergilediği bu samimi dayanışmayı yüksek bir değerle karşıladıklarını ifade etti.

Katar Emirlik Divanı tarafından dün (12 Temmuz) yapılan resmi açıklamada, eski Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin 74 yaşında vefat ettiği duyurulmuştu.

1952 yılında doğan ve 1995 yılında yönetime gelen Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, Katar’ı çok hızlı bir ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine sokarak "Modern Katar’ın Mimarı" olarak kabul edilmişti. Şeyh Hamed, 25 Haziran 2013 tarihinde aldığı kararla iktidarı kendi rızasıyla oğlu ve mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.