BAE’li analist: Hürmüz’deki tanker saldırıları tehlikeli bir kırılma noktası

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Siyasi Analisti Muhammed Teqi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait iki petrol tankerine yönelik saldırısını "tehlikeli bir kırılma noktası" olarak nitelendirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait iki petrol tankerini füze ile vurmasını Kurdistan24’e verdiği demeçte değerlendiren Muhammed Teqi, saldırıyı "tehlikeli bir kırılma noktası" olarak nitelendirirken, uluslararası suyollarının bir şantaj ve tehdit sahasına dönüştürülmek istendiği uyarısında bulundu.

Sivil gemilerin hedef alınmasının küresel güvenlik üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Muhammed Teqi, Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik statüsüne vurgu yaptı.

Boğazın tek bir devletin egemenlik sınırlarıyla kısıtlanamayacağını belirten Teqi, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı, uluslararası deniz hukuku normlarına göre yönetilen küresel ölçekte hayati bir geçittir. Bu bölgede güvenliği sabote etmeye yönelik her türlü saldırı, yalnızca bölgeyi değil küresel ekonomiyi, enerji arz güvenliğini ve bu ticari istikrara bağımlı olan tüm dünya halklarını doğrudan tehdit etmektedir."

Abu Dabi yönetiminin bölgesel krizlerde her zaman gerilimi düşürme ve uzlaşı odaklı bir diplomasi yürüttüğünü hatırlatan BAE'li analist, sivil can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan bu tür doğrudan saldırılar karşısında ülkesinin sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Saldırının faillerinden uluslararası hukuk önünde hesap sorulması için küresel güçlerin net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Teqi, bölge güvenliğinin bir siyasi baskı kartı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, Körfez ülkeleri ve uluslararası aktörler arasında acil ve etkin bir koordinasyon kurulması çağrısında bulundu.

Ne Olmuştu?

BAE İçişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın Umman karasuları sınırlarında seyreden BAE bandıralı "Mombasa" ve "Behiyye" adlı iki ulusal petrol tankerinin İran füzeleriyle hedef alındığını açıklamıştı.

Saldırıda Mombasa tankerinde görevli Hindistan uyruklu bir mürettebat hayatını kaybetmiş, dördünün durumu ağır olmak üzere sekiz işçi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından BAE Savunma Bakanlığı ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ortak bir açıklama yayımlayarak, olayı "kabul edilemez bir terör eylemi" ve uluslararası seyrüsefer serbestisine yönelik ağır bir ihlal olarak nitelendirip sert şekilde kınamıştı.