İstanbul'da hizmet bedellerine zam: Ulaşım, çekici ve kreş ücretleri arttı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, kentin sosyal ve ekonomik hayatını doğrudan ilgilendiren üç kritik zam kararı alındı. Oy çokluğuyla kabul edilen yeni düzenlemelerle ulaşım, çekici ve kreş ücretleri önemli oranda yükseltildi.

Kentteki otobüs, metro, metrobüs, vapur, taksi, minibüs ve okul servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre:

Elektronik tam bilet: 42 TL'den 46,20 TL'ye, öğrenci bileti: 20,50 TL'den 22,55 TL'ye, Mavi Kart (aylık): 3 bin 298 TL'den 3 bin 628 TL'ye yükseldi.

Taksi: Taksimetre açılış ücreti 71,94 TL, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 230 TL oldu.

Yeni ulaşım tarifesi 20 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Araç çekme ücreti: 1800 TL'den 2500 TL'ye çıkarıldı.

Otopark günlük ücreti: Otomobiller için 200 TL'den 250 TL'ye, motosikletler için ise 100 TL'den 130 TL'ye yükseltildi.

Kamuoyunda "Yuvamız İstanbul" adıyla bilinen İBB kreşlerinin ücretlerinde ise rekor bir artışa gidildi.

Belediyenin işlettiği kreşlerin 5 bin TL olan aylık ücreti, yüzde 60 zamla 8 bin TL'ye çıkarıldı.

Zamlı kreş tarifesi 1 Eylül tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Mecliste yapılan oylamalarda özellikle ulaşım zammı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grupları arasında tartışmalara neden olurken; kararlar CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında zam yapılmıştı.