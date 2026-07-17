Tom Barrack: Savaş ve rejim değişikliği yerine ticaret yoluyla istikrar sağlayacağız

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ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin geçmişteki dış politikasını sert bir dille eleştirerek, bölgedeki askeri müdahalelerin ve rejim değişikliği çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Barrack, Trump yönetiminin artık yeni bir strateji benimsediğini ve bu stratejide Irak’ın, yatırımlar yoluyla bölgeye istikrar getirecek yeni bir güvenlik ve enerji ittifakının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Bugün (17 Temmuz 2026), ABD-Irak İş Zirvesi’nde konuşan Tom Barrack, Orta Doğu’nun tarihine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Son 3000 yılda bu bölgeye 75 peygamber gönderildi; bu, bu toprakların medeniyetin merkezi olarak küresel öneminin bir göstergesidir."

Geçmişte yapılan hatalara değinen Barrack, "Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bu bölgede 23 kez rejim değişikliği girişiminde bulunuldu ancak hiçbirinden olumlu bir sonuç alınamadı. Diploması, istihbarat ve askeri gücün tek başına barışı tesis edemeyeceğini anladık; kalıcı başarıyı ancak yatırım ve ticaret sağlayabilir." dedi.

Barrack konuşmasında, Irak’ın öncülüğünde Mezopotamya, Suriye ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak bir stratejik projeyi duyurdu. Yeni bir enerji koridoru üzerinde çalıştıklarını belirten Barrack, "Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya’yı aşarak Avrupa’ya ulaşacak yeni bir enerji rotası oluşturuyoruz; Irak bu yeni enerji ve nakliye haritasının temel parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin liderliğini öven Barrack, Zeydi’yi "genç, vizyoner ve şeffaf bir lider" olarak tanımladı. Amerikalı iş insanlarına ve şirketlerine Zeydi başkanlığındaki Irak Hükümetine tam destek verme çağrısında bulunan Barrack, "Bu lider, Irak’ı yeni bir refah ve istikrar aşamasına taşıma potansiyeline sahiptir." dedi.

Barrack, Washington’ın artık "savaş ve yıkım" yerine "ticaret ve imar" yoluyla Irak ile yoluna devam etmek istediğini, bunun hem her iki ülkenin hem de bölge halklarının çıkarlarını korumanın tek yolu olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.