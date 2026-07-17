Irak Başbakanı: Gaz ithalatına son vereceğiz

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, elektrik üretim santrallerinin çalıştırılmasında dışa bağımlılığına son vermek ve gaz ithalatını tamamen durdurmak için hükümetin çalışmalarını yoğunlaştırdığını vurguladı.

Bugün (17 Temmuz 2026), ABD’nin Houston şehrinde temaslarda bulunan Başbakan Zeydi, ExxonMobil CEO’su Darren Woods ve şirketin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Irak petrol ve elektrik bakanları ile hükümet danışmanları da hazır bulundu.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, hükümetin petrol üretim ve ihracat sektörünü geliştirme, rafineri kapasitelerini artırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Başbakan Zeydi, temel hedeflerinin elektrik santrallerinde dışa bağımlılığa son vermek olduğunu ve gaz ithalatını tamamen durdurmak için hükümetin çalışmalarını yoğunlaştırdığını vurguladı.

Irak'ın dünyanın ikinci büyük enerji rezervine sahip olduğunu hatırlatan Zeydi; petrol, gaz ve sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek isteyen, başta Amerikalılar olmak üzere tüm yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Basra’da bir "Enerji Şehri" kurma ve sanayi sektörünü kalkındırma planlarını açıklayan Zeydi, Irak’taki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu belirterek, medyanın bu konuda gerçek dışı bir tablo yansıttığını savundu.

ExxonMobil CEO’su Darren Woods ise Irak petrol sahalarının çok büyük yatırım fırsatları barındırdığını ifade etti. Woods, çevresel kirliliğin azaltılması ve ileri teknoloji kullanımı başta olmak üzere birçok alanda Irak ile daha güçlü bir iş birliği yapma arzusunda olduklarını kaydetti.