BAE'den Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılara kınama: Egemenlik ihlalidir

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kürdistan Bölgesi’ne yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınayarak, bu eylemlerin Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından, bugün (17 Temmuz 2026), yayımlanan açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırıları sert bir dille kınandı.

Bakanlık, söz konusu saldırgan eylemlerin Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini, aynı zamanda bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, BAE’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Bakanlık, Irak’ın güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik atılan tüm adımlara yönelik desteğini yineledi.