Kürdistan Bölgesi ve Özbekistan arasında dev ekonomik iş birliği: Stratejik anlaşmalar imzalanıyor

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Erbil ve Taşkent, ticari ilişkileri geliştirmek ve çeşitli sektörlerde büyük ölçekli anlaşmalara imza atmak amacıyla Özbekistan’da kapsamlı bir ekonomi forumu düzenledi.

Bugün (18 Temmuz 2026), Kürdistan Bölgesi-Özbekistan Ekonomik Forumu başkent Taşkent'te gerçekleştiriliyor.

Kurdistan24 muhabiri Kawar Salih’in aktardığı bilgilere göre Özbekistan, Kürdistan Bölgesi’ni Orta Doğu pazarına açılan stratejik bir kapı olarak değerlendirmeyi hedeflerken; Kürdistan Bölgesi de Orta Asya ile Orta Doğu arasında bir ticaret köprüsü olmayı amaçlıyor.

Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Newzad Xefur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, foruma Kürdistan Bölgesi’nden yaklaşık 150 iş insanının katıldığını, Özbekistan tarafında ise 161 iş insanı ve girişimcinin hazır bulunduğunu belirtti. Xefur, Özbekistan Hükümetinin farklı alanlardaki teknik uzmanlık ve deneyimlerini Kürdistan Bölgesi ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Yatırım fırsatlarına dikkat çeken Newzad Xefur; kimya sanayii, tarım, altın, madencilik ve imalat sektörlerinde ortak çalışma yürütülmesi için oldukça elverişli bir zemin olduğunu vurguladı. Forum süresince şirketler arasında, her iki bölge ekonomisine ve halkına fayda sağlayacak çok sayıda stratejik sözleşmenin imzalanacağını kaydeden Xefur, gelecekte ticaret hacminin kayda değer oranda artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Xefur ayrıca, Özbekistan’ın yabancı sermaye çekme konusundaki başarısına vurgu yaparak, ülkedeki yabancı yatırım hacminin 70 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yatırımcıların iş süreçlerini kolaylaştırmak adına her iki tarafta da büyük kolaylıklar sağlandığını ifade eden Xefur, Kürdistanlı sermayeci ve iş insanlarını Özbekistan pazarına yatırım yapmaya davet etti.

Kürdistan Bölgesi ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkiler son dönemde ivme kazandı. Aralık 2025’te Özbekistanlı bir ticari heyetin Kürdistan Bölgesi’ni ziyareti sırasında, özel sektörün geliştirilmesi ve ortak yatırımların teşvik edilmesi amacıyla birçok mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Bu diplomatik ve ekonomik çabaların bir devamı olarak, Kürdistan Bölgesi Ticaret Odaları Birliği öncülüğünde 150’den fazla iş insanı ve yatırımcının katılımıyla oluşturulan geniş heyet, 17-18 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen Taşkent Ekonomi Forumu'nda yerini aldı.