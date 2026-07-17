Axios: ABD İsrail'e ilave yakıt ikmal uçağı gönderecek

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Axios'un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre ABD yönetimi, İran'a yönelik olası bir kapsamlı saldırı öncesinde İsrail'deki yakıt ikmal uçağı kapasitesini artırmayı planlıyor.

Bugün (17 Temmuz 2026), üç üst düzey ABD’li ve İsrailli yetkiliye dayandırılarak yayımlanan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü operasyon odasında yaptığı toplantının ardından sert askeri seçenekleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Operasyonun temel amacının Tahran’ı Hürmüz Boğazı’nı açmaya zorlamak ve ABD’nin nükleer şartlarını kabul ettirmek olduğu kaydedildi.

Axios’un raporuna göre ABD'li yetkililer, planlar arasında İran'ın elektrik santralleri gibi altyapı tesislerinin hedef alınması, nükleer tesislere yönelik saldırıların artırılarak zenginleştirilmiş uranyumun daha derine gömülmesinin sağlanması ve Pickaxe Dağı bölgesinde yapım aşamasında olduğu belirtilen yer altı tesisinin bombalanmasının bulunduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler, ABD ordusunun son operasyonlarında Devrim Muhafızlarının ana lojistik merkezi olan Bender Abbas liman kenti çevresindeki yedi stratejik köprüyü imha etmesinin ardından yaşanıyor.

ABD’nin İsrail’deki ikmal uçak sayısını savaşın başlangıcındaki seviyeye çıkarmak istediği belirtilirken, uçakların konuşlandırılacağı yer İsrail iç siyasetinde krize yol açtı. Washington, daha güvenli olduğu gerekçesiyle uçakların Ben Gurion Havalimanında tutulmasında ısrar ediyor. Ancak İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, turistik trafiği aksattığı gerekçesiyle uçakların başka bir yere nakledilmesini talep ediyor. Seçimlere üç ay kala yaşanan bu durum, Ulaştırma Bakanlığı ile ordu arasında sert tartışmalara neden oldu.