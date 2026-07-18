Tom Barrack: Kürdistan Bölgesi Irak ve bölgenin istikrarında kritik bir rol oynuyor

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ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Bölgesi'nin Irak ve genel olarak bölge genelinde istikrar, barış ve kalkınmanın sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Dün (17 Temmuz 2026), Washington'da Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın başdanışmanı Beyan Sami Abdurrahman ile bir araya gelen Tom Barack, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Barack, Kürdistan Bölgesi'nin barışın tesisi için önemli bir faktör olduğunu belirterek, "Kürdistan Bölgesi, tüm bölgede barışın sağlanması yolunda büyük ve stratejik bir misyon yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Barack paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Kürdistan Bölgesi; Irak genelinde ve tüm bölgede istikrarın pekiştirilmesi, barışın korunması ve refahın artırılması konularında kilit ve etkili bir rol oynamaya devam ediyor."