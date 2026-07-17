İran: ABD’ye ait RQ-11 Raven İHA’sı Huzistan’da düşürüldü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait RQ-11 Raven tipi bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düşürüldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan açıklamada, ABD’ye ait RQ-11 Raven tipi bir İHA’nın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bu olay, son günlerde bölgede ABD ve İran arasında askeri gerginliğin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD’nin İran içindeki çeşitli bölgelere yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına karşılık olarak; İran’ın da misilleme amacıyla Körfez bölgesindeki ABD üs ve karargahlarını hedef aldığı bildiriliyor.