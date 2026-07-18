Kürdistan Anti Terör: Erbil semalarında 5 İHA düşürüldü

Sekiz dakika içinde 5 İHA düşürüldü

3 saat önce

Kürdistan Anti Terör Birimi, cuma gecesi Uluslararası Koalisyon güçlerinin Erbil semalarında bomba yüklü 5 insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ederek düşürdüğünü duyurdu.

Kürdistan Anti Terör tarafından konuya dair yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21:58 ile 22:06 arasında, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Erbil hava sahasında bomba yüklü 5 İHA’yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, İHA’ların düşürülmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği kaydedildi.

Söz konusu olay, aynı günün sabah saatlerinde gerçekleşen benzer bir girişimin ardından yaşandı. Cuma sabaha karşı saat 04:19 ile 05:25 arasında da koalisyon güçleri Erbil semalarında 8 İHA’yı imha etmişti.