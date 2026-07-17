Lavrov: Bölgesel diyalog sürecini başlatıyoruz, İran katılmaya hazır

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimi azaltmak ve istikrarı korumak amacıyla, Irak ve Arap Birliği’nin katılımıyla yeni bir bölgesel diyalog girişimi başlattığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün (17 Temmuz 2026), düzenlediği basın toplantısında, Moskova'nın daha önce İran ve ABD arasında bir mutabakat zaptı imzalanmasını desteklediğini ancak bu konudaki beklentilerin karşılanmadığını ifade etti.

Tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmek ve füze saldırıları düzenlemekle suçladığını belirten Lavrov, bu sürecin bedelini Körfez ülkelerinin ödediğini vurguladı. Lavrov, tırmanan gerilimin bölge ekonomisi ve güvenliği üzerindeki riskleri ciddi boyuta taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Rusya’nın önerdiği diyalog mekanizmasına dair detayları paylaşan Lavrov, "Ürdün, Irak ve Arap Birliği'nin katılımıyla; Çin, Mısır ve Pakistan'ın desteğiyle Rusya'nın bölgesel diyalog girişimini ilan ediyoruz." dedi. Lavrov, İran’ın da bu sürece katılmaya hazır olduğunu teyit etti.

Moskova'nın arabulucu ülkelerin çabalarını takdir ettiğini söyleyen Lavrov, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşmayı sabote etmeye çalışan odakların bulunduğuna dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaretin en kritik can damarlarından biri olduğunu hatırlatan Lavrov, gelinen noktada bölgenin artık serbest ve güvenli bir geçiş güzergahı olma özelliğini yitirdiğini sözlerine ekledi.