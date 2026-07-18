Süleymaniye'de 6 stratejik turizm projesi hayata geçiriliyor

2 saat önce

Süleymaniye Turizm Müdürlüğü, şehrin turistik çehresini modernleştirmek ve bölgeye daha fazla turist cezbetmek amacıyla il sınırları içerisinde 6 yeni yatırım projesinin uygulanacağını duyurdu.

Kurdistan24 muhabiri Hawjin Cemal’in aktardığı bilgilere göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Süleymaniye’deki turizm sektörünü kalkındırmak için 6 stratejik yatırım projesinin hazırlıklarına başladı. Söz konusu projeler; Planlama Bakanlığı, Belediyeler ve Turizm Bakanlığı ile Süleymaniye Turizm ve Belediye Müdürlüklerinin koordinasyonuyla yürütülüyor.

Projelerin uygulanacağı konumlar titizlikle belirlenmiş durumda. Yeni tesislerin önemli bir kısmının, şehrin gözde noktalarından olan "Çeqçeq" ve "Serçınar" bölgelerinde inşa edilmesi planlanıyor. Geniş arazileri ve elverişli doğasıyla her yıl Irak’ın orta ve güney kentlerinden gelen binlerce turistin ilgi odağı olan bu bölgelerin, yeni ve modern mekanlarla kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Projeler tamamlandığında, Süleymaniye’nin turistik hizmetler açısından daha profesyonel ve ileri bir aşamaya taşınması, böylece bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlanması öngörülüyor.