İyad Allavi: Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırılar egemenlik ihlalidir

49 dakika önce

Eski Irak Başbakanı ve Ulusal Uzlaşı Hareketi Başkanı İyad Allavi, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları kınayarak; bu eylemleri Irak’ın egemenliğine yönelik tehlikeli bir ihlal ve vatandaşların güvenliğine karşı ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

Bugün (18 Temmuz 2026), sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımlayan İyad Allavi, Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Allavi, bu tür eylemlerin Irak toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, aynı zamanda sivil güvenliği ile ülkenin genel istikrarını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Mesajının devamında, bu tür saldırıların devam etmesinin tüm ulusal güçlerin birleşmesi gerektiğini bir kez daha kanıtladığını belirten Allavi; Irak’ın egemenliğini korumak, halkın güvenliğini sağlamak ve ülkenin herhangi bir bölgesindeki huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü dış tehdidi bertaraf etmek için ortak bir milli duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

الاعتداءات المتكررة التي تستهدف #اقليم_كردستان مدانة ومستنكرة لما تمثله هذه الاعمال من انتهاك خطير لسيادة العراق وتهديد لأمن المواطنين واستقرار البلاد.

ان استمرار هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية لحماية سيادة العراق والحفاظ على امن مواطنيه والتصدي لكل ما من شأنه… — Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 18, 2026

2003 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak’ın ilk Başbakanı olan İyad Allavi’nin bu açıklaması, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi.