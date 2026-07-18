Arap Birliği: Tahran bölge gerçeklerini yanlış değerlendiriyor

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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, İran’ın bazı Arap ülkeleri ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik "tehlikeli" eylemlerine karşı sert bir uyarıda bulunarak; bu saldırıların bölgesel istikrarı bozmayı hedeflediğini ve herhangi bir Arap ülkesine yapılan saldırının tüm Arap ulusal güvenliğine yapılmış sayılacağını vurguladı.

Genel Sekreter Nebil Fehmi, bugün (18 Temmuz 2026), yaptığı açıklamada, İran’ın artan saldırılarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Fehmi; Bahreyn, Ürdün, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin stratejik altyapılarını hedef alan son saldırıların, Tahran’ın izlediği "tehlikeli ve saldırgan" tutumun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik art arda gerçekleştirilen saldırıları da şiddetle kınadı. Bu eylemlerin sadece egemenlik ihlali olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine tamamen aykırı olduğunu ifade eden Fehmi, Tahran’ın bölge gerçeklerini "yanlış okuduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Nebil Fehmi, İran yönetimine askeri tırmanışı derhal durdurma çağrısında bulundu. İran’ın kaos yaymaktan ve deniz güvenliğini tehdit etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Fehmi, Tahran'ı müzakere masasına dönmeye ve uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmaya davet etti.

Açıklamanın sonunda Genel Sekreter, tehdit altındaki tüm devletlerle tam dayanışma içinde olduklarını yineleyerek; Arap ülkelerinin kendi egemenliklerini ve çıkarlarını korumak adına alacağı tüm güvenlik önlemlerine tam desteğini ifade etti.