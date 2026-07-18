Ali Karadaği: Kürdistan’ın güvenliği Irak’ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Dr. Ali Karadaği, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik düzenlenen saldırıları en sert şekilde kınadı.

Bugün (18 Temmuz 2026), açıklama yapan Dr. Ali Karadaği, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik düzenlenen saldırıları en sert şekilde kınadı ve Irak Hükümetinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma konusundaki sessizliği veya ihmali karşısında tam sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Bağdat yönetimine seslenen Karadaği; ülkenin ve vatandaşların korunması adına siyasi, diplomatik ve güvenlik alanlarında önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi ile dayanışma içinde olmanın önemine değinen Karadaği, şunları ifade etti:

"Bugün Kürdistan Bölgesi’nin yanında durmak sadece siyasi bir tercih değil, bağlayıcı bir ulusal görevdir. Kürdistan’ın güvenliği Irak’ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır; dolayısıyla bölgeye yapılan her saldırı, tüm Irak devletine yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmelidir."

Açıklamasının sonunda, Irak’ın bu saldırılara son vermek için birleşik ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Karadaği, Irak’ın egemenliğinin ve vatandaşlarının kanının "kırmızı çizgiler" olduğunu sözlerine ekledi.