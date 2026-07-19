İran, ABD'nin askeri üslerini bombalıyor

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Ürdün’deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerden ise haber alınamadığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, CENTCOM, İran’ın Ürdün’deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerden ise haber alınamadığını duyurdu.

CENTCOM'dan bugün (19 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, "CENTCOM ve müttefik kuvvetlerin İran balistik füzeleri ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı savunmalarını sürdürdüğü 17 Temmuz tarihinde, Ürdün'e yönelik saldırılarda 2 ABD askeri hayatını kaybetti. Buna ek olarak, 1 askerden şu an haber alınamıyor" denildi.

Açıklamada, saldırılarda yaralanan 4 ABD askerinin Ürdün’deki hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi.

Hafif yaralandığı değerlendirilen bazı askeri personelin de görevlerine döndüğü aktarıldı.

CENTCOM, hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri de dahil olmak üzere daha fazla bilginin, ailelerinin bilgilendirilmesinin ardından 24 saat içinde paylaşılacağını duyurdu.