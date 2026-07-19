Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi'ndeki kalkınma başarısı, şehitlerin kanıyla kazanıldı

"Savaş kimsenin yararına değil"

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'ndeki kalkınma ve imar başarısı, şehitlerin kanıyla kazanıldı." dedi.

Başbakan Barzani, bugün (19 Temmuz 2026), düzenlenen bir törenle Balinda - Barzan Su Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

53 köye içme suyu sağlayacak olan stratejik projenin açılış töreninde konuşan Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki imar ve kalkınma başarısının, şehitlerin kanıyla kazanıldığını vurgulayarak, suyun korunması ve israf edilmemesi konusunda önemli mesajlar verdi.

Açılışı gerçekleştirilen su projesinin stratejik önemine değinen Başbakan Barzani, "Çok önemli ve stratejik bir projenin bugün tamamlanmış olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kürdistan’ın ilerlemesi ve devam eden imar hamlesi, şehitlerimizin kanının bir sonucudur. Kürdistan'ın her bölgesinde hizmet projelerini hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Doğal kaynakların korunması çağrısında bulunan Mesrur Barzani, "Su hepimizin yaşam kaynağıdır ve onu asla israf etmemeliyiz. Barzan bölgesinde ve Kürdistan’ın tüm diğer bölgelerinde çevre koruma kültürünün güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çatışmalara dair Kürdistan Bölgesi’nin barışçıl duruşunu yineleyen Başbakan, şunları kaydetti:

"Biz bölgedeki savaş ve gerginliklerin bir parçası değiliz; buna rağmen bu süreçten büyük zararlar gördük. Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıların hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve bu saldırıların bir an önce durmasını umuyoruz. Şunu bir kez daha vurguluyoruz: Savaş kimsenin yararına değildir; dileğimiz barışın ve istikrarın hakim olmasıdır."

Irak Hükümetiyle olan ilişkilere de değinen Başbakan Barzani, "Bağdat ile ilişkilerimiz şu an oldukça iyi düzeyde. Ali Zeydi hükümetini desteklemeye devam edeceğiz. Ancak Irak Hükümetinden beklentimiz, anayasayı hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulaması, Kürdistan halkının haklarını güvence altına alması ve vatandaşlar arasında ayrım yapmamasıdır." dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki iç siyasi süreçle ilgili olarak Mesrur Barzani, şunları söyledi:

"Yeni hükümetin kurulmasının ve Kürdistan Parlamentosunun işler hale getirilmesinin önündeki engeller en çok Kürdistan halkına zarar vermektedir. Siyasi taraflar bir an önce bir araya gelerek, Parlamentoyu aktifleştirmelidirler. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), halkın oylarına her zaman saygı duymuş ve süreçteki yerini almaya hazır olduğunu göstermiştir. Diğer tüm tarafların da kişisel çıkarlarını bir kenara bırakarak kamu yararını üstün tutmalarını bekliyoruz."

Irak genelinde yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan adımlara değinen Başbakan Mesrur Barzani, "Sayın Başbakan’ın (Ali Zeydi) yolsuzluğu kökten kazımak amacıyla son dönemde başlattığı hamleyi takdirle karşılıyoruz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bu zorlu görevin icra edilmesinde Sayın Başbakan’a destek ve yardımcı olma konusunda ana aktörlerden biri olmuştur. Kendisine bu görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetin su kaynakları altyapısını güçlendirme ve modernize etme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje bugün (19 Temmuz 2026), düzenlenen resmi törenle hizmete girdi. Söz konusu adımın, bölge sakinlerine sunulan temel hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Su kaynağını Mergesor ilçesine bağlı Balinda köyünden alan proje kapsamında modern bir su arıtma tesisi inşa edildi. Saatlik 1200 metreküp su sağlama kapasitesine sahip olan tesis, bölgedeki yaklaşık 35 bin vatandaşın temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Projenin teknik kapasitesine dair paylaşılan veriler ise şöyle:

İstasyon ve Pompalar: Proje bünyesinde 3 pompalama istasyonu ve toplam 24 pompa bulunuyor.

Depolama: Farklı bölgelere yerleştirilen, kapasiteleri 100 ile 8000 metreküp arasında değişen toplam 70 adet su deposu inşa edildi.

Şebeke Hattı: Proje kapsamındaki toplam şebeke hattı 540 kilometreye ulaşıyor.

Söz konusu projenin sadece içme suyu sağlamakla kalmayıp, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de teşvik etmesi bekleniyor.

Altyapıdaki bu gelişmenin, bölge ekonomisinin güçlenmesine ve yerel üretimin artmasına stratejik bir destek sunacağı öngörülüyor.