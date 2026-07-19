Başbakan Barzani, Balinda - Barzan Su Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 53 köye içme suyu sağlayacak olan Balinda - Barzan stratejik su projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Hükümetin su kaynakları altyapısını güçlendirme ve modernize etme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje, bugün (19 Temmuz 2026), düzenlenen resmi törenle hizmete girdi. Söz konusu adımın, bölge sakinlerine sunulan temel hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Su kaynağını Mergesor ilçesine bağlı Balinda köyünden alan proje kapsamında modern bir su arıtma tesisi inşa edildi. Saatlik 1200 metreküp su sağlama kapasitesine sahip olan tesis, bölgedeki yaklaşık 35 bin vatandaşın temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Projenin teknik kapasitesine dair paylaşılan veriler:

İstasyon ve Pompalar: Proje bünyesinde 3 pompalama istasyonu ve toplam 24 pompa bulunuyor.

Depolama: Farklı bölgelere yerleştirilen, kapasiteleri 100 ile 8000 metreküp arasında değişen toplam 70 adet su deposu inşa edildi.

Şebeke Hattı: Proje kapsamındaki toplam şebeke hattı 540 kilometreye ulaşıyor.

Söz konusu projenin sadece içme suyu sağlamakla kalmayıp, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de teşvik etmesi bekleniyor. Altyapıdaki bu gelişmenin, bölge ekonomisinin güçlenmesine ve yerel üretimin artmasına stratejik bir destek sunacağı öngörülüyor.