Fidan'dan İran-ABD mesajı: Anlaşmaya bir an önce dönülmeli

4 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV’ye verdiği mülakatta, bölgesel istikrarın tesisi için ABD ve İran arasındaki anlaşma zeminine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye ve Katar’ın sergilediği iş birliğinin önemine değinerek, "Bölgede rekabet yerine yapıcı bir iş birliğine ihtiyaç var. Katar bu doğrultuda çok ciddi bir çaba gösteriyor." dedi.

Bölge ekonomisini ve güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan birinin ABD-İran gerilimi olduğunu kaydeden Fidan, bu çatışmanın yayılma riskine karşı uyarıda bulundu. Mevcut durumda altyapılara yönelik saldırıların endişe verici olduğunu belirten Fidan, şu çağrıyı yaptı:

"Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Bildiğiniz gibi Pakistan’ın ara buluculuğu, Katar ve Türkiye’nin yoğun katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ancak şu an bu noktadan uzaklaşılmış durumda. Tekrar bu zemine dönülmesi bölge istikrarı için elzemdir."

Katar’ın krizin çözümü için tüm diplomatik kanalları seferber ettiğini belirten Bakan Fidan, görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Katar, krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak elinden geleni yapıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Hem Körfez bölgesinin hem de İslam dünyasının barış ve güvenliği Türkiye’nin çıkarınadır. Bu meselede Katar ve diğer bölge ülkeleriyle beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.