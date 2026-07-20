İran Devrim Muhafızları, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerini hedef aldı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Kuveyt’te ABD güçlerine ait çok sayıda askeri ve stratejik mevzinin hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından bugün (20 Temmuz 2026) yapılan resmi açıklamada, saldırıların "el-Nasr 2" operasyonunun 22’nci dalgası kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre Bahreyn’deki el-Sahir Havaalanı hedef alınırken, ABD askeri birimlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı ve bakımının yapıldığı binalar imha edildi.

Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn’in Mina Salman Limanı'nda bulunan TF59 tipi hücum botlarının hazırlık binalarının vurulduğunu, saldırıda binaların yıkıldığını ve botlarda ağır hasar meydana geldiğini kaydetti.

Kuveyt’teki hedeflere ilişkin ise Arifcan Üssü’nde yer alan ABD Özel Deniz Kuvvetlerine ait barınma, lojistik ve hazırlık tesislerinin hedef alınarak tamamen tahrip edildiği belirtildi.

Öte yandan Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin İran’a ait çok sayıda füze ve İHA’yı engellediğini açıklarken ülke genelinde sirenler çaldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da alarm durumuna geçildiğini duyurarak, vatandaşlara ve ülke sakinlerine sakin kalıp, güvenli alanlara çekilmeleri çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızlarının bu saldırıları, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bu sabah İran içindeki askeri mevziler ile füze ve deniz tesislerini hedef alan 9’uncu gece operasyonlarının tamamlandığını açıklamasının ardından geldi.