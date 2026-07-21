FIFA’dan 2026 Dünya Kupası Finali'ndeki olaylara ilişkin soruşturma

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FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası final karşılaşmasının ardından meydana gelen saha içi olaylarla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurdu.

İspanya’nın Arjantin’i uzatma devrelerinde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin bitiminde, saha içinde gergin anlar yaşandı. Arjantin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Leandro Paredes, maçın ardından karıştığı olaylar nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Paredes'in, İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia’yı boğazından sıkarak yere düşürdüğü ve ardından Gavi’ye fiziksel müdahalede bulunduğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve sporseverlerin büyük tepkisini topladı.

Gelişmeler üzerine harekete geçen FIFA, Disiplin Komitesi kanalıyla söz konusu olaylara ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final müsabakasının ardından hazırlanan hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda; FIFA Disiplin Komitesi, FIFA Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca maç sonu yaşanan muhtemel kural ihlallerine yönelik resmi bir soruşturma başlatmıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır."