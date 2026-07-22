ABD Savaş Bakanı: İran'la savaşın maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin "37,5 milyar dolara ulaştığını" söyledi.

Savaş Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Tarım Bakanı Brooke Rollins ile birlikte, Savaş Bakanlığı (Pentagon) için istenen ek bütçe konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.

Dünyanın “cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir yer” olarak tanımlayan Bakan Hegseth, . 2026 mali yılına yönelik ek ödenek talebinin nedeni de buna bağladı.

Hegseth, söz konusu bütçe talebini, Savaş Bakanlığının "acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik elzem ve ivedi bir kaynak takviyesi" olarak değerlendirdi.

Bu ek finansman talebinin mevcut kaynakların yerini tutacak bir alternatif olmadığını dile getiren Hegseth, "Aynı zamanda farklı bir dönemdeyiz. Teknoloji, işlem gücü, yapay zeka, otonom sistemler ve uzay alanlarında kritik yatırımları hemen yapmazsak, hareketsiz kalma lüksümüz olmaz. Halihazırda bu tür yatırımları yapan hasımlarımız bizi geride bırakabilir." diye konuştu.

Savaş Bakanı, Demokrat Senatör Dick Durbin'in İran savaşının maliyetini sorması üzerine, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar." yanıtını verdi.

Söz konusu fonların sağlanmaması durumunda askerlerin maaşlarının ödenemeyebileceğini ifade eden Hegseth, ABD ordusunun "ekipman ve mühimmatı hızla yenileme ve hayati operasyonları kesintisiz sürdürme kabiliyetini tehdit edecek" kritik eksikliklerle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.