Trump, İran saldırılarında ölen asker sayısını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarında 18 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından bugün (22 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı.
Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştıran Trump, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü." ifadesini kullandı.
Ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükselmişti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ise 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.
CENTCOM, Kürdistan Bölgesi’nde 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.