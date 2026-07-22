Suriye, başkent Erbil'de konsolosluk açmaya hazırlanıyor

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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanı Muhammed Yakub, başkent Erbil’de resmi bir konsolosluk açmak üzere bakanlığa bağlı uzman bir heyetin bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Muhammed Yakub, 21 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, temsilcilik açılışının temel amacının bölgede yaşayan Suriye vatandaşlarına doğrudan konsolosluk hizmeti sunmak ve bürokratik süreçleri kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Yakub, bu adımla birlikte vatandaşların uzun süredir yaşadığı mağduriyetlerin ve hizmete erişim engellerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Diplomatik Ağ Yeniden Yapılandırılıyor

Suriye Hükümeti, bölgesel diplomatik ilişkileri normalleştirme ve temsilcilik ağını genişletme stratejisi kapsamında 21 Ocak 2026 tarihinde Erbil’de bir konsolosluk açma kararı almıştı.

Süreçle ilgili detayları paylaşan Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Sorumlusu Muhammed Taha Ahmed, Kurdistan24’e verdiği demeçte kararın Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin talimatıyla alındığını ifade etti.

Ahmed, bölge ülkelerindeki misyonların yeniden faal hale getirilmesi sürecinin bir parçası olan Erbil Konsolosluğunun, Bağdat Büyükelçiliği idari yapısına bağlı olarak çalışacağını, hukuki danışmanlık, belge onayı ve genel konsolosluk hizmetlerini yerinden sağlayacağını belirtti.

İki Taraf Arasındaki İlk Resmi Temsilcilik

Aralık 2024’te Suriye'deki önceki rejimin devrilmesinin ardından Bağdat Büyükelçiliği geçici olarak faaliyetlerine ara vermiş, kısa süre sonra yeni ülke bayrağının çekilmesiyle hizmetlerine tekrar başlamıştı.

Tarihsel süreçte Suriye’nin Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir resmi diplomatik misyonu bulunmuyordu ve tüm işlemler Bağdat üzerinden yürütülüyordu. Erbil’de açılacak bu yeni temsilcilik, iki taraf arasındaki ilişkiler açısından ilk resmi konsolosluk olma özelliğini taşıyor.