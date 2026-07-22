Bağdat’ta kritik operasyon: Yasa dışı İHA imalathanesi çökertildi

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Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı, başkent Bağdat’ta gerçekleştirilen nokta istihbarat operasyonuyla yasa dışı insansız hava aracı (İHA) üretimi yapılan bir imalathanenin deşifre edildiğini ve çok sayıda İHA bileşeninin ele geçirildiğini bildirdi.

Teşkilat tarafından 21 Temmuz 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamada, yürütülen hassas saha ve istihbarat takibi sonucunda Bağdat kent merkezinde İHA imalatı hedefleyen bir yapılanmaya müdahale edildiği, operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

25 İHA Gövdesi ve Karbon Fiber Ekipmanlar Ele Geçirildi

Irak 3. Soruşturma Mahkemesinin doğrudan talimatı ve gözetiminde yürütülen operasyonda, imalathane olarak kullanılan adreste yapılan detaylı aramalarda 25 adet montaj aşamasında İHA gövdesi, yüksek teknolojiye sahip imalat ve montaj ekipmanları, İHA gövde yapımında kullanılan yüklü miktarda karbon fiber plaka ve teknik malzemenin ele geçirildiği aktarıldı.

"Süreç Son Aşamaya Gelmeden Engellendi"

Güvenlik birimleri, söz konusu illegal imalat faaliyetinin nihai aşamaya ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Ele geçirilen materyaller ile şüphelilerin, ülke güvenliğini tehdit eden olası organize yapılarla bağlantılarının netleştirilmesi amacıyla geniş çaplı tahkikatın sürdürüldüğü ve zanlıların adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.