Reuters: Kızıldeniz'deki gerilim petrol fiyatlarını 91 dolara tırmandırdı

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Yemen’deki Husilerin Suudi deniz taşımacılığına blokaj ilan etmesi üzerine, Asya’ya doğru yola çıkan iki Suudi petrol tankeri Kızıldeniz’deki rotasını değiştirdi. Hürmüz Boğazı'nın ardından Kızıldeniz hattının da riske girmesiyle küresel piyasalar sarsıldı; Brent petrolün varil fiyatı 91 doları aştı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın bildirdiğine göre Asya ülkelerine ham petrol taşıyan Suudi Arabistan'a ait iki tanker Kızıldeniz'deki rotasını değiştirdi.

Gelişme, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmesinin ardından yaşandı. Deniz taşımacılığı şirketlerine resmi bir mesaj gönderen Husiler, Suudi petrolü yükleyen veya tahliye eden her geminin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Bu tehditler nedeniyle Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'ndan Çin ve Hindistan'a doğru yola çıkan iki tanker, Babilmendep Boğazı üzerinden Hint Okyanusu'na geçmek yerine rotasını Süveyş Kanalı'na çevirdi.

Trump: Durumu Yakından Takip Ediyoruz

Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Babilmendep Boğazı'nı henüz tamamen kapatmadığını belirterek, "Durumu yakından takip ediyoruz ve kontrolümüz altında. Böyle bir şey yaşanırsa çok sert karşılık veririz." uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketi Vanguard ise bu olayın, Husilerin kararının ardından ticari gemilerin rotasındaki doğrulanmış ilk değişiklik olduğunu bildirdi.

Şirket, bu durumun Suudi petrol ihracatında yeni aksamalara ve bölgedeki tedarik hatlarının bozulmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Petrol Fiyatları 91 Doları Aştı

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması sebebiyle Kızıldeniz, Suudi Arabistan'ın boru hatlarıyla Yanbu Limanı'na taşıdığı milyonlarca varil petrolün ihracatı için tek alternatif rota konumundaydı.

Tırmanan gerilim küresel piyasaları da doğrudan etkiledi. Ham petrol fiyatları %2'den fazla değer kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıktı. ABD'de ise benzinin galon fiyatı 4 dolar eşiğini aştı.