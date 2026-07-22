Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıklayacak: Piyasalar ne bekliyor?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanıyor. Yılın beşinci faiz kararını açıklayacak olan Kurulun alacağı karar ve yayımlayacağı metin, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Bir önceki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının, bu toplantıda da benzer bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Gelişmeleri değerlendiren ekonomistler, politika faizinde veya fonlama yönteminde bir değişiklik öngörmüyor.

Faiz oranının yanı sıra karar metnindeki ifadeler de gelecek dönem para politikası açısından güçlü sinyaller taşıyor.

Piyasalar özellikle jeopolitik gelişmelerin metne nasıl yansıyacağına, enflasyonun seyrine ilişkin verilecek mesajlara ve sıkı para politikasının geleceğine dair ipuçlarına odaklanmış durumda.

Merkez Bankası, faiz kararını yarın (23 Temmuz 2026) saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşacak.

Ağustos Ayında Toplantı Yapılmayacak

TCMB'nin takvimine göre önümüzdeki ağustos ayında PPK toplantısı düzenlenmeyecek. Bu nedenle Temmuz karar metni, Eylül ayına kadar olan iki aylık süreçte piyasalar için ana yönlendirici olacak.

İlk Faiz İndirimi Beklentisi Sonbahara Kaydı



Piyasa anketlerinde faizin bu ay sabit bırakılacağı konsensüsü hakim. Enflasyondaki yapışkanlık ve küresel riskler nedeniyle olası ilk faiz indirimi beklentileri yılın son çeyreğine kaymış durumda.