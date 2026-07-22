Silivri Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: CHP İlçe Başkanı Bulut tutuklandı

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Silivri Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "organize suç" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin soruşturma genişliyor. Bu kapsamda dün (21 Temmuz 2026) gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınan Bulut, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Silivri Belediyesi nezdindeki "personel alımı, ruhsatlandırma, imar, hazine arazilerinin satışı ve ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı" iddia ediliyor. Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucunda 21 milyon 522 bin lira kamu zararı oluştuğu değerlendiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanmıştı.

Daha önceki süreçte Belediye Başkanı Balcıoğlu ile birlikte 10 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur ise "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.