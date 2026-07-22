Erbil semalarında 5 İHA imha edildi
Uluslararası Koalisyon Güçlerine ait hava savunma sistemleri, Erbil semalarında tespit edilen 5 insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ederek düşürdü.
Bugün (22 Temmuz 2026) Erbil semalarında hava unsurlarının tespiti üzerine Koalisyon Güçlerine ait hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu 5 İHA'nın hedeflerine ulaşmadan havada imha edildi.
Dün de Erbil hava sahasında 6 İHA imha edilerek düşürülmüştü. Bugün gerçekleşen son müdahaleyle birlikte, son 48 saat içinde düşürülen toplam İHA sayısı 11'e yükseldi.