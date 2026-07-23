Kuveyt-Irak sınırında İHA saldırısı: Can kaybı yok

3 saat önce

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Irak sınırında yer alan Abdali Sınır Kapısının insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu. Bakanlık, saldırıda can kaybı yaşanmadığını, ancak bölgede maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Atwan, bugün (23 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada, Irak sınırındaki Abdali Sınır Kapısına İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Atwan, olaydan hemen sonra uzman ekiplerin duruma müdahale ettiğini ve ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde bölgenin güvenliğini sağlamak adına gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Sözcü, Kara Kuvvetlerine bağlı denetim ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Teknik prosedürler uyarınca bölgedeki drone enkazının kaldırılması, sahanın taranması ve olası risklerin bertaraf edilmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını yüksek bir verimlilikle yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Suud Atwan, ülkenin sınır güvenliğini, huzurunu ve istikrarını korumak adına ordunun her an teyakkuzda olduğunu sözlerine ekledi.