Bayram Bozyel: Kürt sorunu statü ve kimlik tanınmadan çözülemez

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Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel, Türkiye’deki Kürt sorununun çözümü için ulusal bir cephenin kurulması gerektiğini belirterek; statü ve kimlik tanınmadan sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.

Kurdistan24 bültenine katılan Bayram Bozyel, Türkiye’deki güncel siyasi gelişmeler, ulusal birlik çabaları ve kamuoyunda tartışılan "yeni süreç" hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakur’daki ulusal birlik çalışmalarına değinen Bozyel, bu talebin tarihsel bir geçmişi olduğunu ifade etti. Bozyel, "14 Mart’ta siyasi aktörler, bağımsız şahsiyetler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bu çalışmalar yeni bir evreye taşındı. Bakur’da Kürt ulusal cephesinin kurulması yönünde güçlü bir irade ortaya çıkmıştır." dedi.

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na değinen Bozyel, "Öcalan; Kürtlerin statü, federasyon, otonomi ve hatta kültürel haklar talep etmediği yönünde şaşırtıcı ifadeler kullandı. Bu durum Kürt halkı arasında belirsizliğe, güvensizliğe ve büyük bir kırılmaya yol açtı." ifadelerini kullandı. Bozyel, bu yaklaşıma yanıt olarak, Kürtlerin kendi topraklarında kendi kendilerini yönetme ve statü sahibi olma isteğinin ulusal bir hak olduğunu savundu.

Halkın hem devletin hem de PKK’nin mevcut politikalarından sonuç alınamaması nedeniyle "huzursuz" olduğunu dile getiren Bozyel, "Halk, ödenen ağır bedellere rağmen somut bir sonuç alınamamasını sorguluyor. Miletin her iki tarafa da şüpheyle baktığı bu dönemde biz umutları yeniden yeşertmek istiyoruz. Kürt sorunu sadece söylemlerle ya da tek taraflı açıklamalarla sona ermez. Kürt sorunu statü ve kimlik tanınmadan çözülemez." dedi.