Amedi’de adli hizmetlerde yeni dönem: Modern mahkeme binasının %75’i tamamlandı

Başkan Barzani’nin talimatıyla başlatılan Amedi mahkeme binası projesinde son aşamaya gelindi

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Duhok iline bağlı Amedi ilçesinde yapımı süren yeni mahkeme binası inşaatında son aşamaya gelindi. Bölgedeki adli hizmetleri modernize etmeyi hedefleyen projenin yüzde 75'inden fazlası tamamlandı.

Başkan Mesud Barzani’nin talimatıyla başlatılan proje, 1 milyar 700 milyon dinarı aşan bir maliyetle gerçekleştiriliyor.

Tüm adli departmanları bünyesinde barındıracak olan bina, uluslararası standartlara uygun yapısıyla hem çalışanlara hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Projenin denetçi mühendisi Ferhad Muhammed, çalışmalara ilişkin Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Şu an çalışmaların son evresindeyiz. Projenin yüzde 75’inden fazlası tamamlanmış durumda. Amedi’deki adli işlemlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için binayı en yüksek kalite ve modern mimari standartlara göre inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Amedi Kaymakamı Warşin Selman ise projenin önemine değinerek, "Bu bina, Başkan Barzani’nin bölgeyi ziyaretinde halkın talepleri doğrultusunda verdiği sözlerin bir sonucudur. Hükümetin bölgeye yönelik hizmetleri devam ediyor. Bu mahkeme binasının tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın resmi işlemlerindeki yükü önemli ölçüde hafifleyecektir." dedi.

Amedi ilçesi son yıllarda büyük bir kalkınma hamlesine sahne oluyor. Verilere göre son beş yıl içerisinde bölgede toplam maliyeti 415 milyar dinarı aşan 215 farklı hizmet projesi hayata geçirildi.

Halihazırda devam eden onlarca stratejik ve altyapı projesinin tamamlanmasıyla birlikte, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması bekleniyor.