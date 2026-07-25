CENTCOM: İran’a yönelik deniz ablukası sürüyor

"12 ticari geminin rotası değiştirildi"

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini; Körfez ve Umman Denizi’nde ablukayı geçmeye çalışan 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, bazılarının ise durdurulduğunu açıkladı.

CENTCOM tarafından bugün (26 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, İran’a yönelik deniz ablukasının tüm hızıyla sürdüğü ve bölgedeki deniz trafiğinin sıkı bir şekilde denetlendiği belirtildi.

25 Temmuz tarihine kadar olan verileri paylaşan CENTCOM, ablukayı ihlal etme girişiminde bulunan 12 ticari geminin rotasının güç kullanılarak veya uyarı yoluyla değiştirildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, talimatlara uymayan 2 geminin hareket kabiliyetinin kısıtlandığı, 2 gemiye ise kurallara uygunluğun denetlenmesi amacıyla iniş yapıldığı kaydedildi.

CENTCOM, bölgedeki ABD unsurlarının her türlü yasa dışı hareketi önlemek adına en üst düzeyde teyakkuz ve hızlı müdahale kapasitesinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.