İran: Ukrayna Hazar Denizi'nde gemimizi vurdu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, kuvvetlerinin Hazar Denizi’nde İran ile bağlantılı askeri malzeme taşıyan gemileri hedef aldığını açıklamasının ardından, İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı sert bir dille kınayarak bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Ukrayna’nın Hazar Denizi’ndeki bir İran ticari gemisine yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırı şiddetle kınandı. Açıklamada, saldırı sonucu gemide patlama meydana geldiği, bir denizcinin yaşamını yitirdiği ve bir diğerinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Tahran yönetimi, söz konusu saldırının Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açıkça ihlal ettiğini ve bu tür "saldırgan eylemlerin" savaşın coğrafi olarak genişlemesine yol açacağını vurguladı. Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin saldırıyı resmen üstlenmesi, Kiev’in Tahran’a yönelik mantıksız ve düşmanca tutumunun bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi. İran tarafı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara hiçbir şekilde taraf olmadıklarını bir kez daha yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığı; BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa ülkelerini, Ukrayna’nın bu "tehlikeli adımına" karşı sorumlu bir tavır almaya çağırdı. Uluslararası hukuk ve "meşru müdafaa" ilkesi uyarınca ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumada tereddüt etmeyeceğini belirten Bakanlık, Zelenskiy’nin "serüvenci" politikalarının sonuçlarından tamamen Kiev ve müttefiklerinin sorumlu olacağını ifade etti.

Söz konusu gerginlik, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımın ardından tırmandı. Zelenskiy paylaşımında, "Hazar Denizi’nde gerçekleştirdiğimiz uzun menzilli atışlarla çok iyi sonuçlar elde ettik. Rus gemilerinin yanı sıra, İran ile bağlantılı askeri teçhizat ve yük taşıyan gemiler de başarıyla vurulmuştur." açıklamasında bulunmuştu.