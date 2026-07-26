Kerkük’te "rüşvet" operasyonu: Üst düzey yetkili suçüstü yakalandı

1 saat önce

Kerkük Valiliğinde görev yapan üst düzey bir yetkili, bir vatandaştan rüşvet aldığı sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Dürüstlük Komisyonundan askeri bir kaynak, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını paylaştı.

Kaynak, "Gözaltı işlemi, şüpheli hakkında toplanan detaylı bilgiler ve yapılan yasal şikayetler üzerine gerçekleştirildi. Kerkük Valiliğinde idari görevde bulunan şüphelinin, bir vatandaşın resmi işlemlerini yürütmek karşılığında para talep ettiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynağın aktardığına göre düzenlenen operasyonla şüpheli, talep ettiği parayı teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı.