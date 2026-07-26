Duhok’tan Irak pazarına 6 ayda 110 bin ton tarım ürünü gönderildi

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yerli üretimi teşvik etme ve çiftçilerin ürünlerini pazarlama stratejisi kapsamında, Duhok ilinden Irak’ın orta ve güney bölgelerine bu yılın ilk yarısında 110 bin ton tarım ürünü gönderildi.

Duhok Tarım Müdürü Ahmed Cemil, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Duhok’un bölgenin önemli bir tarım merkezi haline geldiğini ve son yıllarda binlerce ton ürünün hem dış pazara hem de Irak’ın diğer şehirlerine ihraç edildiğini belirtti. Cemil, yılbaşından haziran ayı sonuna kadar olan süreçte; soğan, salatalık, domates, nar, acur, üzüm ve patlıcan başta olmak üzere toplam 110 bin ton ürünün Irak’ın orta ve güney illerine gönderildiğini açıkladı.

Cemil ayrıca, söz konusu ürünlerin bir kısmının dünya pazarlarına ihraç edilmesi için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Dokuzuncu Hükümet Kabinesi döneminde tarım sektörüne büyük önem verildiğini vurgulayan Cemil, "Bu dönemde hem üretimde ciddi bir artış sağlandı hem de yerel hem de uluslararası pazarlarda yeni satış kanalları oluşturuldu. Tarım sektörümüz artık yeni bir aşamaya geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Duhok Tarım Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz yıl Duhok’tan yurt dışına 2 bin 300 tondan fazla pirinç, sumak, bal, nar ve tahin ihraç edildi. Yetkililer, ihracat hacminin her geçen yıl artış gösterdiğini kaydediyor.