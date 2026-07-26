AK Parti'nin "çerçeve yasa" teklifi Meclise geliyor

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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) barış süreci kapsamında hazırladığı ve pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması beklenen "çerçeve yasa" teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddiaya göre 10-11 maddeden oluşacak düzenleme, PKK'nin silah bıraktığının devlet tarafından resmen teyit edilmesinin ardından yürürlüğe girecek ve ilk aşamada yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen örgüt mensuplarını kapsayacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, süreli bir yasa niteliği taşıyacak teklifte, örgütün feshi ve silah bırakmasının hangi yöntemle doğrulanacağı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl yürütüleceği ile cezaevindeki hükümlülerin durumunun hangi kriterlere göre değerlendirileceğine ilişkin hükümler yer alacak.

Türkiye'ye dönüş için bir yıl süre

Düzenlemeden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarının belirli bir süre içinde Türkiye'ye dönmesi gerekecek. AK Parti'nin bu süreyi bir yıl olarak planladığı öne sürülüyor.

Habere göre tekliften ilk etapta yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen örgüt mensupları yararlanabilecek.

Türkiye'ye dönen bu kişilerin belirli bir süre adli kontrol tedbirlerine tabi tutulması ve beş yıl boyunca aktif siyasette yer alamamaları öngörülüyor.

AK Parti kaynakları, Kandil'deki örgüt yöneticilerinin dönüşüne ilişkin herhangi bir düzenlemenin ilk yasa paketinde yer almayacağını belirtirken, Abdullah Öcalan'a ilişkin de herhangi bir hüküm bulunmadığını ifade ediyor.

Öte yandan, düzenlemenin kapsamı konusunda iktidarla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) arasında görüş ayrılığı bulunduğu iddia ediliyor.

Habere göre AK Parti, yalnızca suça karışmamış örgüt mensuplarının düzenlemeden yararlanmasını savunurken, DEM Parti ise silah bırakılmasının ardından tüm örgüt mensuplarını kapsayan bir hukuki düzenleme talep ediyor.

Bu nedenle teklifin kapsamına ilişkin görüşmelerin Meclis'e sunulmadan önce de sürdüğü belirtiliyor.