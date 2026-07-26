İran Dışişleri Bakanı: Savaşın ardından komşularımızla ilişkileri yeniden düzelteceğiz

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, komşu ülkelerle yeni bir güven inşa sürecine girmeye hazır olduklarını ve Yemen krizinde diplomatik çözüm için aktif rol üstlenebileceklerini duyurdu.

Bakan Arakçi, Kırgızistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısı marjında açıklamalar yaptı.

Arakçi, Tahran ile Washington arasında Hürmüz Boğazı üzerine yapılan anlaşmanın 5. maddesine yönelik "metindeki belirsizlik" eleştirilerine yanıt verdi. Arakçi, "Bizim açımızdan bu madde gayet nettir. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı bir ay içinde trafiğe açmak için gerekli önlemleri alacağı belirtilmiştir; bu süre ise tamamen mayın temizleme faaliyetleri için öngörülmüştür." dedi.

Anlaşmaya göre hizmetlerin 60 gün boyunca ücretsiz sunulacağını hatırlatan Arakçi, sonrasında ise İran ve Umman’ın boğazın gelecekteki yönetimi konusunda müzakerelerde bulunacağını kaydetti.

Abbas Arakçi, ABD’yi anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sadece 10 gün sonra yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayarak şunları söyledi:

"Metindeki ‘İran önlem alır’ ifadesi, Tahran’ın geçiş güzergahlarını bizzat belirleyeceği anlamına geliyordu. Ancak Amerikalılar güneyden alternatif bir rota açarak, daha yavaş ve tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen gemileri oradan geçmeye teşvik ettiler."

İranlı Bakan, "bu adımın İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini ve yönetim kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını" savundu. Çatışmaları önlemek adına İsviçre aracılığıyla bir "sıcak hat" kurulduğunu ancak ABD’nin gemileri İran’ın güvenlik gerekçesiyle belirlediği rotalardan saptırmaya devam ettiğini belirtti.

"40 Günlük Savaş" sonrası bölge ülkeleriyle ilişkilere değinen Arakçi, bir miktar soğukluk ve gerginlik yaşandığını kabul etti. Arakçi, "Biz bu savaşta sadece ABD’nin askeri üslerini ve kuvvetlerini meşru müdafaa kapsamında hedef aldık." dedi.

Bazı bölge ülkelerinin tesislerinin veya topraklarının ABD tarafından İran’a karşı kullanıldığını ifade eden Arakçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bölgede, İran’ın eylemlerinin komşularına karşı bir saldırganlık amacı taşımadığına dair ortak bir anlayış oluşmaktadır. Gerilim azaldığında karşılıklı güven inşa sürecine girmeliyiz; çünkü bizler komşuyuz. Savaşın ardından komşularımızla ilişkileri yeniden düzelteceğiz."

Ayrıca Yemen meselesinde askeri bir çözümün mümkün olmadığını ve tek yolun diyalog olduğunu vurgulayan Arakçi, "Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde olumlu bir rol oynamaya hazır olduğumuzu bildirdik. Yemen sorunu diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulabilir." ifadelerini kullandı.